منطقة كفر الشيخ الأزهرية تستعد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

أنهت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024، والذي يبدأ غداً السبت 10 فبراير ويستمر حتى الأول من يونيو المقبل.

إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

وأكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ أنّه تم إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، وتوفير كافة مقومات العملية التعليمية، التي تبدأ صباح غداً السبت.

وأوضح «شهاوي»، أنّه تم العمل على سد العجز وترحيل الزيادات في تخصصات المُعلمين بالمعاهد التي ظهر بها عجز مؤخراً في بعض التخصصات، من أجل انتظام العملية التعليمية بكافة المعاهد الأزهرية التابعة لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

تكثيف المتابعات الميدانية للمعاهد خلال فترة الدراسة

وأشار «شهاوي»، إلى أنّه كلّف قيادات منطقة كفر الشيخ الأزهرية ومديري الإدارات التعليمية الأزهرية بتكثيف المتابعات الميدانية للمعاهد خلال فترة الدراسة، ومتابعة أول يوم دراسي من أرض طابور الصباح.