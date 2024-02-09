اختتام فعاليات مبادرة «حصّن طفلك بالقرآن الكريم» في كفر الشيخ

شهد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، ختام فعاليات مبادرة «حصّن طفلك بالقرآن الكريم»، بإدارة أوقاف بيلا، ضمن المبادرة التي أطلقتها الوزارة في إطار الاهتمام بالقرآن الكريم وتعليمه وحُسن تلاوته وفهم معانيه، وإيمانا منها بأهمية بناء وعي الطفل بشكل كامل وسليم.

وكيل الوزارة يُكرّم الأطفال المشاركين في المبادرة

وكرّم وكيل الوزارة، الأطفال المتميزين المشاركين في مبادرة «حصّن طفلك بالقرآن الكريم»، بإدارة أوقاف بيلا، في احتفال كبير أُقيم بمسجد المرسي ببيلا، بحضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شؤون الإدارات، والشيخ عبد الوهاب صالح، مدير إدارة أوقاف بيلا، ولفيف من أئمة أوقاف إدارة بيلا المشاركين في المبادرة، وقيادات الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وعدد من أهالي بيلا.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ مبادرة «حصّن طفلك بالقرآن الكريم» تهدف إلى تحقيق نمو متكامل للأطفال وقدراتهم، وتنمية اتجاهاتهم الإيجابية، وتُعالج السلوكيات السلبية، وتسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصيتهم، وصقل مواهبهم الواعدة، واستثمار طاقاتهم نحو النجاح والعيش بإيجابية في الحياة، وتسهم بقوة في تنمية إبداعاتهم، والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم.

ما هي مبادرة «حصّن طفلك بالقرآن الكريم»؟

جدير بالذكر أنّ وزارة الأوقاف أطلقت مبادرة «حصّن طفلك بالقرآن الكريم»، في 5 آلاف مسجد على مستوي الجمهورية، خلال إجازة نصف العام، واستمرت لمدة أسبوعين بدايةً من 27 يناير الماضي حتى 8 فبراير الجاري، وكانت في أيام السبت إلى الخميس عقب صلاة العصر.

وكان هدف المبادرة توعية الأطفال دينيا، وتدريس القرآن الكريم لهم؛ إذ راجع إمام كل مسجد مشارك بالمبادرة، الجزء الثلاثين من القرآن الكريم، مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور بكل سورة جرى تدريسها، من خلال كتاب «البيان على المنتخب»، وهو كتاب من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ثم شرح كل إمام ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة للأطفال، بهدف تنمية سلوكهم وتقويمهم.