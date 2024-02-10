محافظة كفر الشيخ تُعلن فتح باب الترشح للجوائز الفردية «قيادات»

أعلنت محافظة كفر الشيخ، فتح باب الترشح للجوائز الفردية «قيادات»، وتشمل «مدير إدارة مركزية رئيس قطاع - مدير عام – مدير إدارة»، بالإضافة إلى جائزة أفضل موظف، وذلك في نطاق الديوان العام والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم.

فتح باب الترشح للجوائز الفردية «قيادات»

ووفقاً لبيان صادر عن المحافظة، فإنّه على الراغبين في الترشح الأولي لتمثيل محافظة كفر الشيخ من الفئات المستهدفة، الدخول على الرابط التالي من هنا، والاطلاع على شروط كل جائزة من خلال رابط تفاصيل الجائزة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحال توافر الشروط يقوم بتعبئة البيانات ورفع الملفات المطلوبة في موعد غايته الثلاثاء 13 فبراير الجاري.

إطلاق المرحلة التمهيدية من جائزة مصر للتميز الحكومي

جدير بالذكر، أنّه تم إطلاق المرحلة التمهيدية من جائزة مصر للتميز الحكومي والتي تُنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في نسختها الرابعة للعام 2024، حيث تشمل الجائزة عددا من الفئات المؤسسية والفردية.