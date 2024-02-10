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وزير خارجية إيران من بيروت: الحرب ليست هي الحل ولا نتطلع لتوسيع نطاقها

كتب:

حسن سمير
04:49 م | السبت 10 فبراير 2024
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني، عبدالله بوحبيب، في بيروت اليوم السبت، إن لبنان وإيران تؤكدان أن الحرب ليست هي الحل.

وأكد أن طهران لم تكن تتطلع إلى توسيع نطاق الحرب، مشيراً إلى أن أن إسرائيل وداعميها لم يحققوا أي إنجاز بعد 4 أشهر من الحرب على غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

 

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