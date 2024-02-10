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شكري: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات إلى غزة ومنع تصفية القضية الفلسطينية

كتب:

نرمين عفيفي
02:58 م | السبت 10 فبراير 2024
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، وجود اعتراض من مسؤولين إسرائيليين على المحادثات التي جرت بشأن صفقة تبادل المحتجزين بين دولة الاحتلال والفصائل الفلسطينية، موضحا أن هذا الأمر لا يمنع استمرار الجهود المصرية من أجل التوصل لتهدئة وتقريب وجهات النظر ووضع إطار يسمح بالتوصل لهدنة والإفراج عن المحتجزين الفلسطينيين، وهذا ما تعمل مصر من أجله، ولكن بهدف الوصول لوقف كامل لإطلاق النار.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي، مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا، أن مصر تستهدف استمرار دخول المساعدات الإنسانية ومنع تصفية القضية الفلسطينية من خلال نزوح الفلسطينيين سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية لخارج الأراضي، ولكن المفاوضات معقدة وكل طرف يسعى لتحقيق أكبر قدر من المصلحة، والجهود المصرية لإيجاد حل ووقف لإطلاق النار وإعفاء الأشقاء الفلسطينيين من ويلات هذه الحرب لم تتوقف.

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بقلم نرمين عفيفي