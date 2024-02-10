كاتب صحفي: مصر تتجه في 3 مسارات مختلفة لإغاثة الفلسطينيين بقطاع غزة

قال الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، إن بيان الرئاسة المصرية الذي ينص على التوافق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ودخول المساعدات لقطاع غزة، يؤكد على أن موقف مصر ثابت منذ بداية القضية الفلسطينية يوم 7أكتوبر حتى الآن، موضحا أن مصر تتجه نحو 3 مسارات مختلفة.

عدم تصفية القضية الفلسطينية على حسب الدولة المصرية

وأوضح الكاتب الصحفي خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المسار الأول يتمثل في المسار السياسي لمحاولة بشكل سريع لوقف عمليات القتل العشوائي الذي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمسار الثاني هو معبر رفح مفتوح منذ اللحظة الأولى دون قيود أو شروط بالرغم لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والمسار الثالث الذي يتمثل في المحور الأمني من منع التهجير القسري وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر تؤكدا على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وهذا أمر لا رجعة فيه، مؤكدا أنه مر 127 يوما من التحركات المصرية لإغاثة الفلسطينيين في غزة، كما أن 80% من حجم المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة مقدمة من مصر، وأيضا مستمرة في استقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين عبر رفح لتلقي العلاج.