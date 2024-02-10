الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير الدفاع البلغاري

التقى الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تودور تاجاريف وزير الدفاع البلغاري والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا على هامش انعقاد لجنة التعاون الأولى المصرية البلغارية بالقاهرة.

وأجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين الصديقين.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجانبين في العديد من المجالات، وتطرق اللقاء إلى تداعيات الأوضاع الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد الفريق أول محمـد زكي، عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي وتنسيق الجهود المشتركة لكلا البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة حشد الجهود من أجل وقف التصعيد المتزايد في المنطقة والتوصل إلى حل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع البلغاري عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والممتدة التي تجمع البلدين، مثمنا الجهود المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية وتأمين دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

كما وقع وزيرا الدفاع المصري والبلغاري مذكرة تفاهم في مجال التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددُ من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.