أبو الغيط يحذر من تبعات خطيرة لقيام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف رفح

حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من التبعات الخطيرة لقيام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منطقة رفح، جنوب قطاع غزة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «اكسترا نيوز» اليوم السبت.

وأشار «أبو الغيط» إلى أن نوايا الاحتلال الإسرائيلي بفرض واقع النزوح على مئات الآلاف، الذين لجأوا إلى رفح الفلسطينية، خطة مكشوفة ومرفوضة، وتنطوي على تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي.