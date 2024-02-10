دانا أبو شمسية: نية إسرائيلية للتحرك العسكري نحو رفح الفلسطينية

أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، أن هناك نية إسرائيلية للتحرك العسكري نحو رفح الفلسطينية، لكنها ليست بالوشيكة أو القريبة حسب التحليلات في الداخل الإسرائيلي والمصادر الرسمية والعسكرية.

أي خطة عسكرية تصدر من الجانب العسكري

أوضحت أن بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلي الذي صدر أمس قبل دقائق من دخول اليوم السبت مفاجئًا، منوهة بأنه عادةً لا يتم إصدار بيانات من ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي بشأن التحركات العملاتية والعسكرية على أرض الواقع، وعادة ما تكون هناك خطة عسكرية من الجانب العسكري فقط.

إسرائيل تحاول الضغط على الجانب الفلسطيني

وشددت على أن أحد المحللين في القناة الـ13 العبرية، يرى أن هذا البيان محاولة للضغط على الجانب الفلسطيني، وعلى الوساطة المصرية والقطرية لترهيب الفلسطينيين، من أنه سيجري تنفيذ عملية عسكرية للضغط على حركة حماس، للتنازل عن بعض البنود في ثقة التبادل الأخيرة.