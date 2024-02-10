«فتح»: نحمل أمريكا أي تصعيد للاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

قال المتحدث باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، إنه يحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية عن أي تصعيد سيقوم به الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح، أن الرفض الأمريكي للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح «مناورة سياسية»، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأكد أنه لا بد للإدارة الأمريكية من اتخاذ إجراءات فعلية لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح.