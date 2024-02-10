مجانا وبدون تشفير.. أسهل طريقة لمشاهدة نهائي كأس آسيا بين قطر والأردن

نهائي تاريخي، حجز موعده منتخبا قطر والأردن في نهائي كأس آسيا لكرة القدم، حيث تبحث الجماهير عن القنوات المفتوحة وأسهل طريقة لمشاهدة المباراة مجانا وبدون تشفير، في النهائي العربي الخالص على اللقب الآسيوي.

المباراة القوية المقرر انطلاقها في تمام الساعة الخامسة مساء، ستكون هي أهم حدث عربي كروي اليوم، والذي يسبق نهائي كأس الأمم الأفريقية المقرر له غدا الأحد، بين كوت ديفوار ونيجيريا.

ويمكن مشاهدة مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا المقرر أن يستضيفها استاد لوسيل، بطريقة مجانية، من خلال القنوات المفتوحة وفي مقدمتها قناة Abu Dhabi Sports Asia.

طريقة مشاهدة مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا مجانا

ويمكن ضبط تردد القناة الناقلة لمباراة قطر والأردن على النحو التالي:

التردد: 11526.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات

أو من خلال ضبط التردد التالي:

تردد القناة: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قنوات أخرى مقرر أن تنقل نهائي كأس آسيا مجانا وهي قناة ssc السعودية.

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي كأس آسيا بين قطر والأردن

ويمكن ضبط القنوات على النحو التالي:

التردد: 12380.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة الكاس Extra

التردد 11566.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6