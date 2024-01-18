كل ما تريد معرفته عن برنامج «العمرة بلس».. يستهدف سياح دول جنوب شرق آسيا

كشف علاء أبو زينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن برنامج «العمرة بلس» الذي طالبت وزارة السياحة والآثار التوسع في تنظيمه بهدف جذب أعداد أكبر من السياح الوافدين لمصر، هو عبارة عن برنامج سياحي لزيارة مصر تنظمه شركات السياحة المصرية لمواطني العالم القادمين لأداء العمرة بالمملكة العربية السعودية لقضاء بضعة أيام بمصر سواء قبل أدائهم المناسك أو بعدها.

سياح دول جنوب شرق آسيا

وأضاف لـ«الوطن»، أن برنامج «العمرة بلس» يستهدف في المقام الأول سياح دول جنوب شرق آسيا ولا سيما من الماليزيين الراغبين في زيارة عدد من الأماكن الدينية والأثرية والثقافية بمصر إلى جانب أدائهم مناسك العمرة بالسعودية، موضحًا أن عددا من شركات السياحة المصرية نظمت برامج «العمرة بلس» بشكل منفرد خلال السنوات الماضية.

مدة برنامج «عمرة بلس» في مصر

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن البرنامج السياحي الذي سيجرى تنظيمه للمعتمرين سيكون بالتعاون مع شركات السياحة المصرية ونظيرتها من الدول الجالبة لهؤلاء المعتمرين، موضحًا أن مدة زيارة المعتمرين القادمين عبر برنامج «العمرة بلس» لمصر تتراوح ما بين 3 إلى 5 أيام في أغلب الأحوال.