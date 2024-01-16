القنوات المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباريات أمم آسيا 2024.. اعرف الترددات

منذ 12 يناير وتشهد بطولة كأس آسيا العديد من المفاجآت والمشاهد الاستثنائية، بانطلاق البطولة القارية التي تستمر حتى 10 فبراير المقبل على ملاعب قطر، حيث سيطرت فلسطين على مشاهد الافتتاح، إلى جانب المباريات القوية التي شهدتها الأيام المنقضية، ونالت مشاهدة كبيرة من قبل فئة كبيرة من الجماهير.. فما القنوات الناقلة لمشاهدة بطولة كأس آسيا؟.

تعرف على القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أسيا

24 منتخبًا من مختلف أنحاء آسيا تشارك في بطولة كأس أمم آسيا، بينها 10 منتخبات عربية، لذلك حصلت البطولة على اهتمام كبير من قبل الجماهير من أنحاء العالم العربي كافة، ورغم حصول بي إن سبورتس والكأس الرياضية على حقوق البث الحصرية لمنافسات البطولة، إلا أنّ هناك بعض القنوات المفتوحة التي تنقل البطولة.

قطر تحتضن البطولة على الملاعب التي أقيمت بها كأس العالم 2022، وحققت نجاحًا باهرًا على مستوى التنظيم واستعداد جميع الملاعب لاستقبال المباريات، إذ تعمل على جعل تلك النسخة أكثر اهتمامًا خاصة أنّها تنال اهتمامًا كبيرًا، بسبب مشاركة 10 منتخبات تحلم بتحقيق اللقب الذي اتجه شرقا في آخر 3 نسخ.

قناة الرابعة الرياضية العراقية

قمر صناعي: نايل سات

تردد: 10719 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة

قمر صناعي: عرب سات

تردد: 12418 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

قناة دبي الرياضية الإماراتية

قمر صناعي: عرب سات

تردد: 12418 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

القنوات الإيرانية الرياضية

القمر الصناعي: الإيراني

تردد: 11054 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 3/4.

قناة ديمة الرياضية

القمر البلغاري

تردد: 11844 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

قناة هيلاسات

القمر الصناعي: هيلاسات

تردد: 11785 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

قناة إنتلست

القمر الصناعي: إنتلست

تردد: 11604 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

يذكر أنّ تلك الترددات يمكن استخدامها لاستقبال الأجهزة العادية وأجهزة الاستقبال الذكية أيضًا.