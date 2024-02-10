هيرجع جديد.. 5 خطوات فعالة لتصليح جلد الحذاء المقشر

تتعرض الأحذية والبوتات الجلد إلى التلف والتقشر بفعل التخزين السيئ، كما تتسبب برودة الجو في فصل الشتاء إلى تغيير مظهر الحذاء وانطفاء لمعانه، ما يعرضك للإحراج في العمل والتجمعات نتيجة المظهر غير اللائق لحذائك، ما يستدعي البحث عن طريقة فعالة لعودة الحذاء الجلد جديدًا كمان كان بدلًا من شراء الجديد وإنفاق المزيد من التكاليف.

5 خطوات لإصلاح الجلد المقشر

يمكنك الحصول على مظهر لائق للحذاء الجلد والتخلص من التقشر والتشقق الذي يحدث به من خلال اتباع خطوات بسيطة في المنزل بحسبما ذكره موقع wikihow، يمكن توضيحها في التالي:

- قم بإزالة كل القشور من الحذاء الجلد قبل البدء في الإصلاح، وذلك من خلال صنفرة الطبقة المتقشرة بحركات دائرية باستخدام ورقة صنفرة، وستحتاج في تلك العملية 4 أوراق من الصنفرة.

- لوّن الشقوق متغيرة اللون بقلم تخطيط سميك متوافق مع لون الحذاء، فإذا كان لون الحذاء أسود على سبيل المثال، فأحضر قلم تخطيط أسود.

- أحضر قطعة قماش نظيفة واغمرها في ملمع الأحذية ثم افركها على سطح الحذاء المُصنفر وكرر تلك الخطوة عدة مرات حتى التأكد من توزيع الملمع بشكل صحيح ومتساوٍ.

- أحضر قليلًا من صمغ الأحذية، وقم بدهنه على سطح الحذاء باستخدام فرشاة رسم سمكها 1.5 سنتيمتر.

- اترك الحذاء لمدة 24 ساعة حتى يجف، وبعدها يمكنك ارتداؤه وقد أصبح ذا مظهر لائق دون قشور أو تشققات.

كيفية الحفاظ على الحذاء الجلد

وقبل الوصول لمرحلة تقشر جلد الحذاء، يمكنك الحفاظ عليه من خلال اتباع الخطوات التالية:

- قم بتنظيف الأوساخ والأتربة العالقة على الحذاء أولا بأول بواسطة فوطة قماشية أو فرشاة ناعمة.

- إضافة محلول التنظيف المكون من الماء الدافئ وسائل الجلي على الفوطة القماشية وعصرها جيدًا قبل مسح سطح الحذاء.

- بعد مسح الحذاء بواسطة الجلي والماء، قم بتنشيف الحذاء بفوطة مرطبة.

- يمكنك استخدام مرطب الجلد في تلميع الحذاء وإزالة البقع اللاصقة به، أو يمكنك تحضير ملمع في المنزل من خلال خلط مقدار من زيت بذر الكتان والخل لتلميع الحذاء ثم قم بتنشيفه.

- اترك الحذاء يجف في الهواء، ولكن احرص أن يكون بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة التي تعتبر سببًا أساسيًا في حدوث تشقق الجلد.