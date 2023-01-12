«صنايعية مصر»: محمد غانم بدأ فكرة تصنيع الحذاء الرياضي من تحت الصفر

عرضت حلقة برنامج «صنايعية مصر»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي عمر طاهر جانبا من نجاحات رجل الصناعة والتصنيع محمد غانم، ومنها إدخال صناعة الحذاء الرياضي إلى مصر.

وقال «طاهر»، خلال تقديمه البرنامج، إن أحد المهندسين القادمين من أمريكا اقترح على «غانم» فكرة تصنيع أحذية رياضية في مصر لأول مرة، متابعا: «مكانتش أول مرة يبدأ فيها محمد غانم تنفيذ أي فكرة من تحت الصفر على كل المستويات».

طاهر: غانم واجهته ظروف صعبة في بداية مدينة العاشر من رمضان

وتابع: «من أول الناس اللي قررت تبني مصنع في منطقة جديدة وقتها اسمها العاشر من رمضان، فواجهته ظروف عمل قاسية ولا يوجد مصدر للمياه، والموظفين والعمال كانوا بيروحوا الشغل شايلين جراكن المياه ولا توجد اتصالات والكهرباء تنقطع بالساعات، والتواصل بالبريد أو المراسيل ورغم ذلك العمل من الساعة 7 صباحا لـ10 مساء تحت إشراف غانم نفسه».

الكهرباء كانت تنقطع 14 يوما في مدينة العاشر من رمضان

من جهته قال عادل غانم، نجل رجل الصناعة محمد غانم، إن مدينة العاشر من رمضان في أوائل الثمانينيات لم تكن بها مياه أو تليفونات والكهرباء تنقطع 14 يوما، كانت صحراء، وهذا شكل تحديا كبيرا، وكان والده من أوائل الناس الذين استثمروا في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

وتابع: «والدي دخل الصناعة في كذا مجال منها الكوتشي، فكان لديه إصرار متناهي وخبرة وإعطاء كل حاجة حقها الحقيقي، وبالتالي كان مصنعه يحتوي على أحدث الآلات، واتخلق اسم كوتشي مع المنتج».