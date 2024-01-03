محافظ سوهاج: رفع 80 طنا من الأتربة والمخلفات في أخميم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، شمال محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، رفع 80 طنا من الأتربة والمخلفات، وإزالة الإشغالات وتمهيد وتسوية الطرق والشوارع والميادين وتحسين المظهر العام.

تكثيف أعمال النظافة بقرية الحواويش

وقال لطفي الشريف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، إنه تم تكثيف النظافة بقرية الحواويش، وعمل حملات نظافة لرفع المخلفات من الطرق والشوارع من مخلفات طريق الديابات، والحواويش من الناحية الشرقية من ترعة الفاروقية وتوسعتها ومن طريق الطواحين وأمام كوبرى مناع بالديابات والمرشح وطريق الخلوة وعرب مهدى لاستكمال رفع المخلفات أمام الأديرة والكنائس ورفع جميع نقاط تجميع المخلفات وذلك بمعدات الوحدة المحلية بالحواويش بإجمالي حمولة 65 طنا.

رفع الأتربة والمخلفات وتمهيد وتسوية الطرق

وأضاف «الشريف» أنه جرى رفع الأتربة والمخلفات وتمهيد وتسوية الطرق والشوارع بالطريق المؤدى للمقابر ومدخل نجع عرب الخور بقرية العيساوية شرق ورفع 18 طن مخلفات، بحضور عادل شعراوي رئيس القرية وتواجد يسري أحمد، سكرتير قرية الكولة ورئيس قسم النظافة ومعدات وعمال الوحدة المحلية لقرية الكولة.

وشدد «الشريف» على مواصل حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات وإزالة الإشغالات ورفع كفاءة وجودة الطرق وتحسين المظهر العام.