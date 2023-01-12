«صنايعية مصر»: صناعة الحذاء الرياضي: كان أقل الإنجازات اللي بنعملها

سلطت حلقة برنامج «صنايعية مصر»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي عمر طاهر، على صناعة الحذاء الرياضي «الكوتشي».

وقال «طاهر»، خلال تقديمه البرنامج: «مشاعر المراهق تشبه الجريلا، أي نقطة تقع عليها تعمل ظيطة تفضل عايشة جواه وصعبة تتنسي، ومن اللحظات اللي مش بنساها مشاعر اليوم اللي بقى عندي حذاء رياضي لأول مرة، وقتها كانت الإعلانات عن أول حذاء رياضي مصنوع في مصر مليان التلفزيون والجرايد وكلام الناس في القعدات لا يخلو من سيرته».

وتابع: «ما بين معارض للفكرة باعتبار الحذاء الرياضي قلة قيمة، وما بين مؤيد بيقول سيبوا الجيل الجديد يختار اللي يريحه، وما بين إشاعات في المدارس إن التلميذ اللي لابس كوتشي مش هيدخل المدرسة، وقتها كنت في سوهاج والكوتشي كان بييجي بالطلب لأنه كان سلعة جديدة ومش مفهوم استقبال الناس ليها عامل إزاي».

وواصل: «طلبنا من المحل الوحيد اللي كان بيشتغل في السلع الجديدة إنه يوفر لنا مقاسي، لحد ما اتصل بينا صاحب محل الأحذية وقال لأبويا البضاعة معايا، ولما قيسته في المحل رفضت أقلعه وحاسس بنشوة صعب أنساها».

واستكمل: «لما بدأت اشتغل على الصنايعي اللي كان ورا النقلة دي كانت المفاجآت أكبر من خيالي، فكان الكوتشي أقل إنجازات الصنايعي، تاريخ مستخبي وعريض».