بتكلفة 200 ألف جنيه.. وكيل صحة الشرقية يتابع تطوير وحدة طب الأسرة بحانوت

زار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت وحدة طب الأسرة بحانوت التابعة للإدارة الصحية بكفر صقر، وذلك بعد المرور على مستشفى أولاد صقر المركزي، ووحدة طب الأسرة ببني حسن التابعة للإدارة الصحية بأولاد صقر، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

خطة تطوير ورفع كفاءة الوحدة والفناء الخارجي

وتفقد وكيل وزارة الصحة أعمال الدهانات والسباكة الجارية بوحدة طب الأسرة بحانوت، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الوحدة، والفناء الخارجي بها، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى 200 ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.

مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية

وتابع وكيل الوزارة مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية، والتي تقدم الخدمة للمواطنين بالمبادرات الرئاسية المختلفة، من دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف، وغيرها.

كما تابع أداء عمل فرق التطعيمات الروتينية، والتأكد من سلامة سلسلة التبريد، كما تابع خدمات تنظيم الأسرة، وتم التأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وخدمات رعاية الأمومة والطفولة، ومتابعة الحوامل، والعيادات الخارجية، وعيادة طب الأسنان.