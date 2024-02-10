محافظ الغربية ونائب وزير الصحة يشهدان تدريب «سفراء تنمية الأسرة»

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن حل القضية السكانية هدفها تحسين الخصائص السكانية وجودة الحياة للمواطنين.

وتناول توفيق، خلال حضور فعاليات تدريب سفراء التوعية، بحضور محافظ الغربية، أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحافظة الغربية، بحضور رؤساء اللجان الخمس لدعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في الغربية، ورؤساء النقابات والأحزاب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقال إن حل القضية السكانية يأتي من خلال تنفيذ خطة شاملة متكاملة الخدمات، للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين، لافتاً إلى أن الزيادة السكانية غير المنضبطة لها نتائج سلبية كثيرة من بينها الفقر والبطالة والأمية والتسرب من التعليم.

سفراء المشروع

وأشاد نائب وزير الإسكان بجهود محافظة الغربية، في الإعداد والتدريب الجيد لسفراء المشروع القومي لتنمية الأسرة من مختلف الفئات العمرية ليكونوا خير سفراء للتوعية بأهداف المشروع القومي في محافظة الغربية، وعقد ورش عمل لكافة الفئات من «المتطوعين، الرائدات، أطباء النساء والتوليد، الجمعيات الأهلية، ممثلين عن المديريات والمؤسسات الحكومية، القطاع الخاص والأحزاب النقابات».

الحد من الزيادة السكانية

وبين الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الحد من الزيادة السكانية من أهم القضايا التي تولي المحافظة لها اهتماما بالغًا لما لها من أثر كبير في إحداث التنمية والحفاظ على موارد الدولة، مشيرا إلى تقديمة كافة التيسيرات وسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والخطط التي تساهم في الحد من الزيادة السكانية، ورفع الوعى المجتمعي بالقضية السكانية.