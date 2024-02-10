برنامج «السفيرة عزيزة» في كواليس «حدوته منسية».. أبطال المسلسل يتحدثون عن قصته

أصبح مسلسل «حدوتة منسية» من أهم المسلسلات التي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي تدور قصته في إطار اجتماعي تشويقي، وانضم العمل إلى قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة «WATCH IT» الرقمية.

شخصية دهب

وتحدث أبطال مسلسل «حدوتة منسية»، أثناء عرض الكواليس لبرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر قناة «dmc»، من بينهم الفنانة عبير صبري التي أشارت إلى أن شخصية دهب في المسلسل بدأت تتخيلها أثناء قراءة السيناريو، «في ذهني إنها بتاعت حوارات، وبتنقل الكلام، وبتعمل مشاكل عندها صراع طبقي وعايشة إنها في طبقة غنية لكن طبقتها أقل من طبقة زوجها، وشخصية دهب تعاني من مركب نقص، ولكن هي فيها حاجات حلوة، بالإضافة إلى خفة دمها خلال سير أحداث مسلسل حدوتة منسية».

يناقش حدوتة بالفعل

بينما أوضح الفنان طارق صبري، خلال لقائه بـ«السفيرة عزيزة»، إن مسلسل «حدوتة منسية»، ينطبق على أحداثه وهو يناقش حدوتة بالفعل، مشيرا إلى أن شخصية يوسف التي يجسدها في المسلسل فيها حاجات وأمور تناقش مساوئ في شخصية الرجل.

وقال الفنان محمد علي رزق، إن شخصية عمر التي يقدمها في المسلسل تختلف عن الشخصية التي جسدها الفترة الأخيرة والتي تدور كلها حول الشر، قائلا: «كان بقالي فترة الناس بتشك فيا إني شرير ولكن عمر شخص طيب ومسالم ولو قبلت حد زي خيرت هبعد عنه ولو أصر على أذيتي هدافع عن نفسي ولكن بطبعي أنا مش شخص عدائي».