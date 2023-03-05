الفنانة عبير صبري عبر قناة الحياة: مسلسل «جميلة» سيشهد تحولا مميزا بالنسبة لي

كشفت الفنانة عبير صبري، تفاصيل مشاركتها في مسلسل «جميلة» مع ريهام حجاج، والذي سيعرض عبر قناة «الحياة»، ضمن موسم رمضان 2023.

تعرف على دور شخصية عبير صبري في المسلسل

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «هذا المسلسل رائع، وسيشهد تحولا مميزا بالنسبة لي، أجسد شخصية تعيش صراعا كبيرا، لأنها ترغب في أن تعود إلى طليقها، وتتنافس في سبيل ذلك مع زوجته الحالية التي تجسد شخصيتها الفنانة ريهام حجاج».

وأضافت الفنانة: «أستخدم كل الطرق التي يمكن لأي سيدة أن تستخدمها، هناك صراع جميل على الفنان هاني عادل، وأتمنى أن يعجبكم المسلسل، دراما شيقة وبها خطوط كثيرة، وفنانون كبار مثل سوسن بدر وأحمد وفيق ويسرا اللوزي».

وحول مشاركة عدد كبير من الفنانات في المسلسل، وإمكانية تسبب هذا الأمر في الغيرة بينهن، قالت: «لا أعتقد أن هذا الشعور موجود، هذا الشعور غير ناضج ولا يجب أن يدخل في الحسابات، لأن المسموح والمقبول الوحيد هو المنافسة».