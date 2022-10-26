الفنانة عبير صبري بعد انضمامها لمسلسل «جميلة»: سعيدة بالتعاون مع ريهام حجاج

تعاقدت الفنانة عبير صبري على المشاركة في مسلسل «جميلة» بطولة الفنانة ريهام حجاج، وإخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة، والذي من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2023.

عبير صبري تتحدث عن مشاركتها في مسلسل جميلة

وقالت عبير صبري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة بالتعاون مرة أخرى مع ريهام حجاج، لأنها ممثلة شاطرة وتملك وعيا كبيرا.

وأضافت أنها تثق في الشركة المنتجة للعمل، إذ تعمل على إخراجه بشكل متكامل ومميز، لأن المخرج سامح عبد العزيز مخرج كبير وتتشرف بالعمل معه.

وتعاقد بعض الفنانين بالفعل، على المشاركة في المسلسل وهم عبير صبري، وأحمد وفيق، يسرا اللوزي، سوسن بدر، هشام إسماعيل، وجاري التعاقد مع أخرين من الفنانين.

التعاون الثاني بين ريهام حجاج وعبير صبري

ويعتبر هذا العمل هو التعاون الثاني بين ريهام حجاج، والفنانة عبير صبري، إذ قدموا مسلسل «يوتيرن»، العام الماضي في دراما رمضان، والتي كانت تدور أحداثه حول تخلى يارا عن حياتها المهنية التي كانت تحلم بها كضابط ملاحة من أجل زوجها المتملك يوسف، بينما يتسبب خالد في حادث أليم يأخذ يارا إلى مسار محفوف بالمخاطر.

وشارك في بطولة المسلسل ريهام حجاج، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسوني، محمد الكيلاني، توفيق عبد الحميد، عصام السقا، محمود حافظ، نورهان، نانسي صلاح، هلا السعيد.