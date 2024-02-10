تنفيذ 15 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، اليوم السبت، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.

وأكد على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

تنفيذ 15 قرار إزالة على أملاك الدولة بالحامول

وقال المحافظ، إنّه تم تنفيذ 15 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تضمنت تنفيذ 10 قرارات على مساحة فدانين وقيراط و17 سهماً، «أملاك دولة»، وتنفيذ 5 قرارات إزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 11 قيراطا، بقرى مركز الحامول، خلال اليوم الثالث عشر من المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

الموجة الـ22 لإزالة التعديات

وانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ، اعتباراً من يوم 27 يناير الماضي حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات المحافظة.