حُماة الوطن يوزع 400 بطانية ضمن مبادرة شتاء دافئ بالإسكندرية

أطلق حزب حُماة الوطن بالإسكندرية فعاليات المرحلة الثالثة لمبادرة شتاء دافئ بأمانة رمل أول، التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجا والمرضى وغير القادرين، لمساعدتهم على مواجهة برد الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

وأكد محمد السيد مجاهد أمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية، في بيان اليوم، على أن المبادرة تستهدف جميع المناطق والأمانات الجغرافية على مستوى المحافظة لتغطية أكبر عدد ممكن من محدودي الدخل لدعم المشاركة المجتمعية ورفع المعاناة عنهم ومعاونتهم على مواجهة برد الشتاء.

استهداف الأسر الأكثر احتياجا

فيما قال الطيار أدهم فرغلي، أمين أمانة رمل أول، إن المرحلة الثالثة لمبادرة شتاء دافئ، استهدفت الأسر الأكثر احتياجا بنطاق الأمانة الجغرافي، ليصل إجمالي عدد البطاطين التي تم توزيعها حتى الآن 400 بطانية.

طرق توزيع الاحتياجات في المبادرة

وأضاف فرغلي أن عملية التوزيع تمت من خلال تردد الأهالي على مقر الحزب بالمنطقة أو حملات طرق الأبواب التي قام بها شباب الأمانة لوصول البطاطين للمرضى في منازلهم بعد عمل حصر للأسر الأكثر احتياجا من محدودي الدخل بواسطة أعضاء الوحدات الحزبية بالأمانة لوصول البطاطين لمستحقيها.