مطروح تفوز على الإسكندرية 1/9 في الدورة الرمضانية لـ«حماة الوطن»

فاز فريق مطروح لكرة القدم على الإسكندرية بنتيجة 9 - 1، في الدور قبل النهائي للدورة الرمضانية المقامة بالإسكندرية لقطاع شمال وغرب الدلتا، والتي ينظمها حزب حماة الوطن تحت إشراف المستشار محمد رحومة، أمين التنظيم بالحزب، ومتابعة فرج أبو شملة، الأمين المساعد بالحزب.

مطروح تصعد النهائي أمام البحيرة

وأشاد النائب عيسى أبو تمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بروح فريق كرة القدم والأداء المتميز أمام فريق كبير ممثل لمحافظة الإسكندرية وفوزه بنتيجة كبيرة، لتتقابل مطروح مع البحيرة في المباراة النهائية الجمعة القادمة، في التصفيات المؤهلة على مستوى الجمهورية في الدورة الرمضانية لحزب حماة الوطن، متمنيًا التوفيق لفريق مطروح المشارك في الدورة، وتقديم أداء متميز للفوز بالدورة الرمضانية.

اكتشاف المواهب الرياضية

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح، في بيان، أن إقامة الحزب للدورات الرمضانية يأتي في إطار الدور المجتمعي لحزب حماة الوطن، والذي يستهدف تشجيع الرياضة واكتشاف المواهب الرياضية المتميزة في المحافظات المصرية.

إعلاء قيمة الرياضة

وأوضح أن الدورة الرمضانية تساهم في تنمية روح المنافسة بشرف بين الفرق المشاركة، وإعلاء قيمة الرياضة التي تسمو بالعقل، وتساهم في تقديم فرد قوي يبني وطنه وينمي مجتمعه.