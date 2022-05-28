أمين المرأة بحزب حماة الوطن في الإسكندرية: «نظام الكوتة تمييز إيجابي لصالح السيدات»

نظمت أمانة المرأة حزب حماة الوطن بالإسكندرية، برئاسة رانيا الشيمي، لقاء مع النائبة الدكتورة رندا مصطفي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، وذلك بمقر الحزب في الإسكندرية، للحديث عن المرأة ودورها في الفترة المقبلة بالحياة السياسية، واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من قبل أمانة المرأة بالحزب.

المرأة أساس الحياة ونهضة المجتمع

وقالت رانيا الشيمي، إن المرأة هي أساس الحياة ونهضة المجتمع وإصلاحه، حيث أثبتت المرأة قدرتها وتمكنها من إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، حيث لم يعد غريب علينا أن نسمع عن أول قاضية وأول سيدة تقود مترو الأنفاق، بل أصبحت المرأة تفعل الأعمال الشاقة وتصل إلى أعلى قمة جبال إفرست، أو تمثيل مصر في البرلمان الإفريقي كالنائبة رندا.

وأضافت الشيمي، أن المرأة أثبتت نفسها في المجال السياسي والحزبي وأصبح لها دور قوي وفعال وقدرة على تحدي الصعاب، حيث استطاعت سيدات بأنفسهن خوض الانتخابات البرلمانية والفوز بمقاعد مجلس النواب.

الشيمي: نظام الكوتة نوع من التمييز الإيجابي للمرأة

وأكدت أن نظام الكوتة في المجلس لم يضع من أجل عدم قدرة المرأة على الوصول للمجالس النيابية والمحلية، بل وضع كنوع من التمييز الإيجابي لضمان أفضل إصلاح ممكن للمجتمع، لذلك يقع على عاتق أمانة المرأة مهام في غاية الأهمية حيث ما تقدمه من توعية وإرشاد ومساعدة ومساندة للمرأة المصرية ذو تأثير مباشر على البيت المصري.

وأوضحت أن امانة المرأة حزب حماة الوطن مسئولية مباشرة عن دعم المرأة المصرية، والوقوف بجانبها معنويا وإرشادياً وتوعويا وتثقيفياً، حيث تم تنظيم أكثر من فعالية ومبادرة والوصول إلى أكبر عدد من النساء في كافة ربوع المحافظة والتأكيد على أن حزب حماة الوطن هو ظهرهم السياسي الداعم الأول للمرأة الإسكندرية.

وأشارت إلى أن الأمانة تتواجد بقوة في الشارع السكندري، وذلك للوقوف بجانب الدولة المصرية والحكومة ومساعدة المجتمع، لافتة إلى وضع خطة عمل المرحلة المقبلة للعمل على تنفيذ كافة قرارات الحزب وأمانة الإسكندرية.

القيادة السياسية تحترم المرأة وتحميها وتمكنها

فيما أكدت الدكتورة رندا مصطفي، إن المرأة رمز العطاء والتفاني والتضحية المتجردة من أي مصلحة، كما أنها سر الحياة وشريك أساسي في نجاح وتقدم المجتمع وتحقيق العديد من الإنجازات، لافتة إلى أن القيادة السياسية احترمت المرأة وقامت بحمايتها وتمكينها حيث أكد الرئيس على أن حقوق المرأة واجب وطني بل حق أساسي لها.

وأوضحت أن أمانة المرأة بحزب حماة الوطن تقوم بالعديد من المشروعات والموضوعات الهامة و الهادفة والتي تسعى إلى مساندة ودعم المرأة المصرية في الحياة السياسية، وتأهيلها سياسياً وتقديم كافة الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع والدولة المصرية.

وفي نهاية اللقاء، كرم اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، النائبة رندا مصطفي، وحضورها إلى الإسكندرية وجهودها خلال الفترة الماضية، وجاء اللقاء تحت توجيهات الأستاذة محمد مجاهد، أمين حزب حماة الوطن محافظة الإسكندرية.