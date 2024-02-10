فريق الدوري الثقافي بجامعة كفر الشيخ يفوز بالمركز الأول في مهرجان إبدا

فاز فريق الدوري الثقافي بجامعة كفر الشيخ بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مهرجان إبداع في نسخته الثانية عشر، والذي تُنظمه وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 41 جامعة ومعاهد خاصة، في المجالات الثقافية، العلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

مشاركة جامعة كفر الشيخ في مهرجان إبداع 12

وجاءت مشاركة الجامعة في مهرجان إبداع 12 تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

دعم الطلبة المتفوقين النابغين والمبدعين في شتى المجالات

وهنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، فريق الدوري الثقافي بالجامعة على فوزه بالمركز الأول، مؤكداً حرص الجامعة على دعم الطلبة المتفوقين النابغين والمبدعين في شتى المجالات وخاصةً الموهوبين منهم، لافتاً إلى أنّ مهرجان إبداع أصبح واحداً من النوافذ المهمة لعرض مواهب الشباب من مختلف الجامعات المصرية، وتنمية قدرات المبدعين منهم، وهو ما يجعل المهرجان بداية الطريق لرحلة صعود تلك المواهب للأضواء.

وأشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى اهتمام جامعة كفر الشيخ وحرصها على تلبية احتياجات الطلبة الموهبين وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، إيماناً بدورهم الكبير في بناء الحاضر وصياغة المستقبل، معرباً عن سعادته بمثل هذه الأنشطة، التي ترفع اسم جامعة كفر الشيخ في مختلف المسابقات والمهرجانات.