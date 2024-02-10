محافظ القاهرة: تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع استعدادا لشهر رمضان

وجّه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، والتأكد من توافر السلع خاصة السلع الإستراتيجية والأساسية بأسعار مناسبة استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك.

حملات لضبط الأسعار في معظم الأحياء

وقال محافظ القاهرة في بيان، اليوم، على هامش الاجتماع الذي عقده بحضور عدد من وكلاء الوزارات وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، إن الحملات الرقابية التي قامت بها محافظة القاهرة على مدار الأيام الماضية، أتت بثمار جيدة، حيث نجحت هذه الحملات في ضبط الأسعار، والضرب بيد من حديد على أصحاب المتاجر والمحلات خاصة التي تبيع السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز.

ولفت، إلى أن محافظة القاهرة شنت هذه الحملات الرقابية على العديد من المناطق داخل الأحياء والمدن، ضمن مبادرة «المواطن أولًا»، موضحا أنها كان لها دور ملموس في عودة أسعار بعض السلع لأصلها دون زيادة أو مبالغة في الزيادة.

منافذ لتوزيع نصف مليون شنطة رمضان مجانا

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهر، قد وجه بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية لتوفير منافذ لبيع السلع في الأحياء، وذلك بتوفير نصف مليون شنطة مواد غذائية لتوزيعها في شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة.