وزير التنمية المحلية: تخريج دفعة «قادة المستقبل» لتأهيل صف ثان بالمحليات

احتفلت وزارة التنمية المحلية، بتخريج دفعة جديدة من «قادة المستقبل» بالمحافظات خلال الخطة التدريبية للمحليات لعام 2023-2024، والذين أنهوا تدريبهم على مرحلتين بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والتي استمرت على مدار 6 أسابيع تدريب بإجمالي 400 ساعة تدريب في 200 جلسة تدريبية، واستفاد منها 52 متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، بهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بالارتقاء بالجهاز الإداري للدولة وتعليمات رئيس الوزراء برفع كفاءة العنصر البشري والعمل على بناء قيادات شابة مؤهلة للعمل في الجمهورية الجديدة، وتكون قادرة على النهوض بمختلف القطاعات والخدمات المقدمة للمواطنين، وكسب رضاها، خاصة مع التوسع في ميكنة الخدمات، والتحول الرقمي لسرعة الإنجاز ودقة العمل.

الخطة التدريبية

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الخطة التدريبية للمحليات تتضمن تنفيذ دورة إعداد قادة المستقبل سنويًا، لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية في المحليات بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة التي تعمل الوزارة على تنفيذها في المحليات، وذلك بهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

إعداد مشروعات جماعية وفردية

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتحفيز الأوائل المتميزين في هذه الدورة بالحصول على دورات تدريبية متقدمة داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن أهم ما يميز الدورة إعداد مشروعات جماعية وفردية من جانب المتدربين لأهم موضوعات الإدارة المحلية وطرق الارتقاء والتطوير اللازمة لها وإيجاد حلول من خارج الصندوق للمشكلات التي تواجهها الوحدات المحلية بالمحافظات، وسيتم ترشيح من يجتاز دورة إعداد قادة المستقبل كاملة بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن.

وبدأت الاحتفالية بكلمة للدكتور صلاح شحاتة، رئيس قطاع المعلومات والتدريب بالوزارة، أكد خلالها أهمية المركز في تدريب القيادات الشابة ودعمهم في جميع المحافظات والاستفادة من أفكارهم غير التقليدية والمساهمة فى الاستفادة من الخبرات والارتقاء بمستوى الأداء في المحليات ورفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية من الشباب.

واستعرض خلال الحفل أبرز مواد التدريب الذين حصل عليها المتدربون حيث تم تدريبهم على كيفية إدارة الأزمات وحل المشكلات، وذلك من خلال عرض فيلم تسجيلي أعده المشاركون في الدورة التدريبية لشرح ما تم إنجازه وتعلمه خلال الدورة، مشيرًا إلى أن الدفعة التي يتم تخريجها اليوم تلقت تدريبات في عدة أماكن، وأنهم أصبحوا قادرين على أن يكونوا قادة يعتمد عليهم.

كما ألقى عدد من المشاركين في الدورة التدريبية الحالية ومن المشاركين في الدورات السابقة كلمة أكدوا خلالها أنهم سعدوا بالحصول على الدورة التدريبية وأنهم أصبحوا قادرين على القيادة والمساهمة في تنمية المجتمع والنهوض بالوطن.