خيري بشارة: هناك امتداد لجيل داوود عبد السيد.. ولا أعترف بزمن الفن الجميل

قال المخرج خيري بشارة، إنه يرى أن هناك امتدادا لجيل المخرج داوود عبد السيد برؤيته المختلفة للسينما، لافتا إلى أنه لا يعترف بزمن الفن الجميل، لأن الماضى انتهى ولكن الحاضر هو ما يجب الاهتمام به.

الجيل الحديث في السينما

وأضاف «بشارة»، خلال الندوة التي أقيمت له بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أن صورة السينما في مصر حاليا تحمل أسماء كثيرة مميزة من الجيل الحديث، ولديهم رؤية مختلفة من المخرجين المتميزين من بينهم تامر العشري.

وأوضح أن جيله كان يحمل علاقة عائلية وتاريخ مشترك مع كل من المخرج داوود عبد السيد، والمخرج علي بدرخان، موضحا أن الجيل الحالي لا يحمل تلك القيمة المشتركة التي كانت بين جيله.

وانطلق مساء أمس، حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الـ13، بحضور رئيس المهرجان سيد فؤاد، ومحمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، ونائب محافظ الأقصر وعدد كبير من الفنانين، وتم تكريم كل من إيمي سمير غانم وحسن الرداد.