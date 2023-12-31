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خيري بشارة يكشف عن أحدث أعماله السينمائية.. مقتبس من أولى رواياته

كتب:

أميرة عزالدين
06:38 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
خيرى بشارة

خيرى بشارة

قال المخرج خيري بشارة، إنه بصدد البدء في مشروعه السينمائي الجديد، والذي يقتبسه من أولى رواياته وهي بعنوان «الكبرياء الصيني».

تفاصيل الفيلم الصيني

وأوضح «بشارة»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بطل العمل سيكون صينيًا، ويقوم حاليًا بتحضيرات الفيلم وترشيح أبطاله، لافتًا إلى أن قصة العمل مستوحاة من قصة شاب صيني يدعي «كونج يونج»، الذي يترك بلدته في الصين بحثًا عن حياة أفضل، ولكن يسوقه القدر لترك بلاده ويأتي إلي مصر بحثًا عن تحقيق طموحاته.

رحلته مع مرض السرطان

وأضاف المخرج خيري بشارة، أنه حاليًا بصحة جيدة ومستقرة بعد تعافيه من مرض السرطان، والذي أصيب به قبل 3 سنوات، وخضع لأول عملية جراحية في العالم أجراها روبوت، إذ استأصل إحدى كليتيه بعد إصابتها بمرض السرطان داخل أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية.

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