بعد خضوعه لجراحة.. مصري إيطالي يشيد بالخدمة الطبية في مستشفيات الإسماعيلية

قال صلاح شميس مصري يحمل الجنسية الإيطإلىة، إن تطوير المستشفيات في محافظة الإسماعيلية فاق التوقعات، مشيرا إلى أنه وصل إلى قسم الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي، وتم حجزه لإجراء بعض التدخلات الطبية.

وأضاف شميس في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على منظومة التأمين الصحي الشامل التي غيرت شكل الصحة في مصر وبشكر الأطقم الطبية على اهتمامها، واستطيع القول إن مصر فعلا شهدت تغير ملموس في القطاع الصحي».

زوجة شميس: الأطقم الطبية على أكفأ مستوى

وقالت حنان مشوار مغربية الجنسية، إن زوجها تعرض للانزلاق خلال وجوده في المنزل ما تسبب في كسر في عظمة الحوض أعلى الفخذ واستلزم نقله بشكل عاجل إلى قسم الطوارئ في مجمع الإسماعيلية الطبي.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: فور وصولنا إلى مجمع الاسماعيلية استملتنا الأطقم الطبية وتم إجراء الأشعة والفحوصات الطبية، وجرى تجهيزه لغرفة العمليات بشكل عاجل وإجراء الجراحة.

وقالت، إن الأطقم الطبية في المستشفى قدمت كل الدعم اللازم لزوجها قبل وبعد إنهاء الجراحة، مع حجزه في المستشفى لحين الاطمئنان على حالته الصحية واستقرارها بشكل كامل، وقدمت الشكر للأجهزة الطبية.