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الأونروا: دخول الاحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطينية يسفر عن آلاف الشهداء والمصابين

كتب:

أحمد العانوسي
06:09 م | السبت 10 فبراير 2024
نازحو غزة

نازحو غزة

أكد المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا، أنه سيكون هناك في رفح آلاف الشهداء والمصابين بعد دخول جيش الاحتلال، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

نتائج كارثية لدخول رفح 

وأشار المتحدث أن تدخل إسرائيل سيحدث حمامًا من الدم لا تحتمله رفح، متابعًا: «دخول جيش الاحتلال في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة سيتسبب في نتائج كارثية».

واستكمل: «هناك مئات الآلاف من النارحين والمرضى بأمراض فتاكة أهمها التهاب الكبد الوبائي».

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بقلم أحمد العانوسي