في أول ليلة من رجب.. تعرف على موعد استطلاع هلال شهر شعبان 2024

يحل غدا السبت أول أيام شهر رجب لعام 1445، والذي يوافق 13 يناير لعام 2024 وفق ما أعلنت عنه دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ليفصل جموع المسلمين عن شهر رمضان نحو 60 يومًا، الأمر الذي يجعل استطلاع هلال شهر شعبان من الأمور التي يهتم بها قطاع كبير من المسلمين.

موعد استطلاع هلال شهر شعبان

ويهتم المسلمون في جميع بقاع الأرض بموعد استطلاع هلال شهر شعبان، وذلك بسبب ليلة النصف من الشعبان التي يحرص قطاع كبير من المسلمين على صيامها وقيامها والتقرب إلى الله فيها، كما أنهم يعتبرونها استعداداً وشحن طاقة لدخول شهر رمضان وهم على أتم الاستعداد للصيام والقيام.

موعد شهر رمضان

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان لعام 1445، وذلك يوم السبت الموافق 29 رجب 1445، الموافق 10 فبراير لعام 2024، ووفق الحسابات الفلكية التي أعدها معهد الفلك، فإنه من المقرر أن يوافق أول يوم من شهر شعبان، يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، وبذلك تكون أول أيام شهر رمضان المبارك لذلك العام يوم الاثنين الموافق 11 مارس.

الدعاء عند رؤية الهلال

وقال الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف لـ«الوطن»، إنه من السنة النبوية أن يدعو المسلم عند رؤية الهلال، وتابع: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عند رؤية الهلال على قول "الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله».