11 يوما يستحب صيامها في شهر شعبان.. اعرفها بالتواريخ

تعد أيام شهر شعبان من التوقيتات التي يستحب فيها الصيام، وذلك اقتداء بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واتباعا لسنته النبوية وتعليماته، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، رواه البخاري ومسلم، ويشار إلى أنّ شهر شعبان يضم 11 يوما يستحب صيامها.

11 يوما يستحب صيامها في شهر شعبان

وحول تفاصيل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان فهي كالتالي:

1- الاثنين 2 شعبان الموافق 12 فبراير 2024.

2- الخميس 5 شعبان الموافق 15 فبراير 2024.

3- الاثنين 9 شعبان الموافق 19 فبراير 2024.

4- الخميس 12 شعبان الموافق 22 فبراير 2024.

5- الجمعة 13 شعبان الموافق 23 فبراير 2024 «من الأيام البيض».

6- السبت 14 شعبان الموافق 24 فبراير 2024 «من الأيام البيض».

7- الأحد 15 شعبان الموافق 25 فبراير 2024 «من الأيام البيض».

8- الاثنين 16 شعبان الموافق 26 فبراير 2024.

9- الخميس 19 شعبان الموافق 29 فبراير 2024.

10- الاثنين 23 شعبان الموافق 4 مارس 2024.

11- الخميس 26 شعبان الموافق 7 مارس 2024.

فضل الصيام فى شهر شعبان

ووفق دار الإفتاء المصرية، فقد سُئل النبى صلّى الله عليه وسلّم: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان لتعظيم رمضان، قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان.

وفى رواية للبخاري ومسـلم قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلّى الله عليه وسلّم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكــان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يملّ حتى تملّوا، وكان أحب الصلاة إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم ما دُوْوِمَ عليها وإنْ قلّتْ، وكان إذا صلّى صلاة داوم عليها.