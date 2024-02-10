في أول ليلة من شعبان.. كم يوما تبقى على رمضان وموعد استطلاع هلال شهر الصوم؟

تزامناً مع إعلان دار الإفتاء المصرية قبل قليل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، غرة شهر شعبان، والتي ستوافق يوم غد الأحد بتاريخ 11 فبراير 2024، 1 شعبان 1445، فقد أكدت الدار رسمياً موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024، لعام 1445.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024

وحول موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024، فقد أعلنت دار الإفتاء أنّه سيتم رسمياً استطلاع هلال الشهر الفضيل يوم الأحد 29 شعبان لعام 1445، الموافق 10 مارس 2024.

الحسابات الفلكية

ووفقا للحسابات الفلكية فإن شهر شعبان لعام 1445 هجريا سيكون 29 يوما فقط، وأن أول أيام شهر رمضان سيكون الاثنين الموافق 11 مارس 2024، وبذلك يتبقى على شهر الصيام نحو 29 يوما.

دعاء رؤية الهلال

وحول دعاء رؤية الهلال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر دعاء رؤية الهلال وكان يبدأ الشهر بهذا الدعاء ففيه البركة والرزق والخير والثبات على الدين، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ قال: «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»، رواه الترمذي وحسنه للَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ.