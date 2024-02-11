مكاسب أسبوعية للنفط تخطت الـ6% عالميا بسبب توترات الشرق الأوسط

مكاسب أسبوعية كبرى حققها قطاع أسعار النفط بنسبة وصلت لـ 6%، خاصة مع تصاعد المخاوف المتعلقة بالإمدادات من قبل الشرق الأوسط، والضغوط التي شهدها سوق المنتجات ومعامل التكرير بسبب الانقطاعات.

صعود أسعار العقود الأجلة لخام برنت

وصعدت العقود الآجلة بالنسبة لخام برنت بما يعادل الـ 56 سنتا، 0.7 %، إلى 82.19 دولار للبرميل الواحد، ذلك خلال تسوية اليوم، في حين زادت العقود الآجلة بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لـ 62 سنتا، أي 0.8%، إلى 76.84 دولار للبرميل عند التسوية.

في حين ارتفعت العقود الآجلة للنفط خلال الأسبوع بأكثر من 6%، بسبب رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اقتراح قدمته حركة حماس، بوقف إطلاق النار، حيث جاء الارتفاع لهذا الأسبوع عقب خسارة بنسبة وصلت لـ 7% خلال الأسبوع السابق.

مكاسب عقود برنت وصلت لـ 7%

ومع بداية العام الحالي، فقد سجلت عقود البرنت مكاسب وصلت لنحو 7 %، في الوقت الذي حقق فيه خام نايمكس ارتفاعا بنحو 6.9%، فيما قالت شركة «بيكر هيوز» المختصة بخدمات الطاقة إن شركات طاقة أميركية قد أضافت لهذا الأسبوع 4 منصات للنفط والغاز الطبيعي لـ 623 منصة، ذلك ليكون أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وقد عاد الإنتاج المحلي الأميركي لهذا الأسبوع لمستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميا، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وخلال الشهر الماضي، تسببت حالة الطقس البارد لحدوث إغلاقات واسعة النطاق بالمناطق المنتجة للنفط.

تلقت العقود الآجلة للنفط الخام دعم مع ارتفاع أسعار البنزين والديزل الذي أثر توقفه على عدد من المصافي، خاصة بعدما شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة على مصفاتين للنفط جنوب روسيا الجمعة، الأمر الذي أدى لنشوب حريق بداخل مصفاة إيلسكي، على الحدود مع شبه جزيرة القرم بالبحر الأسود وساحل بحر آزوف.

في حين زادت روسيا من صادراتها للخام خلال شهر فبراير عن المقرر في اتفاق أوبك+، بأعقاب هجمات بطائرات مسيرة، وانقطاعات في مصافيها، كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس الماضي عقوبات على ناقلة مسجلة في ليبيريا بسبب انتهاكها الحد الأقصى الذي فرضه تحالف الدول الغربية على أسعار النفط الروسي، بحسب «سكاي نيوز».