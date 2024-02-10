وزيرة خارجية بلغاريا: لدينا علاقات قوية مع مصر ونبحث تعزيز التعاون في مجال الطاقة

أكدت ماريا جابرييل، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا، أن الطاقة من الملفات المهمة ذات الأولوية، وبلادها تبحث توسيع سوق الطاقة وهي خطوة مهمة للأمام.

تعاون مصر وبلغاريا

وأضافت «جابرييل»، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أن بلغاريا ومصر لديهما علاقات مشتركة وقوية في مجال الأمن، مشددة على أن التعاون ليس على مستوى تبادل المعلومات فقط، ولكن أيضا من أجل بناء القدرات، ومشددة على أهمية الزيارة التي تعد الأولى منذ 12 عاما لوزير خارجية بلغاريا، وتشكل قيمة مضافة للمستقبل.

العمل المشترك بين مصر وبلغاريا

وأوضحت أن هناك كم كبير من المبادرات بين مصر وبلغاريا، منوهة بأن هناك مزيد من الفرص بين البلدين للنجاح، حال استمرار العمل المشترك بينهما، مؤكدة وجود أن الحوار السياسي جاء على أعلى مستوى وتريد الحفاظ عليه، وهناك عدة مجالات استراتيجية للتعاون بينها الزراعة والنقل والسياحة.