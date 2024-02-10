أستاذ علوم سياسية: قيمة العملة يجب أن تتصدر الأجندة الاقتصادية للحوار وطني

قال الدكتور أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحوار الوطني يهدف إلى تحديد المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وتحليلها بعمق، ووضع خطط عمل لمواجهتها.

سبل زيادة نسبة التصدير

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك عددا من القضايا لا بد من التركيز عليها خلال مناقشات الحوار؛ أبرزها قضايا التضخم، والبطالة، وقيمة العملة، إضافة إلى تحديات الشباب، وسبل زيادة نسبة التصدير والعمل على استغلال الموارد بشكل فعال لتعزيز التنمية وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضح أن الحوار الوطني في جوهره يمثل مسارًا بناءً يستوعب مختلف الآراء والأفكار بهدف تحقيق الأفضلية في مواجهة التحديات المختلفة.

تطبيق قيم الحوار

وأضاف أنه خلال الجولة الأولى من الحوار الوطني، تمت مناقشة العديد من القضايا والمقترحات، بما في ذلك مسألة الإشراف القضائي على الانتخابات، وهو مثال جيد على تطبيق قيم الحوار، وأما الجولة الثانية، يتم التركيز بشكل أساسي على الجوانب الاقتصادية، مع التركيز على التحديات التي تواجهنا وأفضل السبل لمواجهتها وحلها.

كما اكد أن الحوار ليس هدفًا في حد ذاته بل وسيلة لتطبيق المقترحات والآراء على أرض الواقع، ما يسهم في تعزيز التفكير البناء وتحقيق التوافق الفعّال.

ولفت إلى أن الحوار يمثل جوهر التفاعل الإيجابي والشامل، إذ يستضيف آراء متعددة ويسلط الضوء على التحديات الاقتصادية، ويعد التوافق في التعامل مع هذه التحديات أمرًا ضروريًا للغاية، وهو ما أكده الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة.