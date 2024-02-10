المستشار محمود فوزي: موقف مصر من القضية الفلسطينية معلن وحاسم

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني منصة وطنية تضم جميع أطياف المجتمع المصري، والموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية الأكثر وضوحًا وهو معلن وحاسم ولا مواربة فيه.

جلسات المرحلة الثانية علنية

أوضح «فوزي» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»: «لا ننتظر إيضاح حقائق عن معبر رفح من أحد لا الرئيس الأمريكي ولا الحكومة الإسرائيلية»، مشيرًا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني استقر على أن جلسات المرحلة الثانية ستكون علنية ومتخصصة وبعضها مغلقة.

تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى

وتابع فوزي، أن مجلس الحوار أمناء الحوار الوطني يثمن جهود الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، وشكل لجنة تنيسيقية للمتابعة على أرض الواقع، وهناك طلب متزايد من كل القوى السياسية للمشاركة في الحوار الوطني، وأتصور أن تشهد المرحلة الحالية توسعًا في المشاركة.