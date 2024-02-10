تكريم أعضاء جمعية العاملين بالأزهر وحفظة القرآن الكريم في أسوان

شهد نادي كيما الاجتماعي في مدينة أسوان فعاليات تكريم أعضاء جمعية العاملين بالأزهر الشريف المحالين للمعاش، وحفظة القرآن الكريم بالمحافظة إلى جانب تقديم التكريم لأسر الأعضاء المتوفين، للجهود المبذولة والتفاني الذي قدموه خلال سنوات خدمتهم.

تكريم 80 من أعضاء الأزهر السابقين

وشهدت الفعاليات تكريم 80 من أعضاء جمعية العاملين بالأزهر الشريف وحفظة القرآن الكريم، بينما حضر الحفل العديد من الشخصيات البارزة، من ضمنها الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، ومحمود أحمد، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، ومحمود الراوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، ومديري المراحل والإدارات التعليمية بمنطقة أسوان الأزهرية، بحضور عدد كبير من أسر المكرمين الذين شهدوا تكريم ذويهم.

ومن ناحية أخرى، تستعد مديرية أوقاف أسوان للاحتفال بشهر شعبان بإقامة عدد من الفعاليات الدينية، تشمل ختم القرآن الكريم بمسجد المطار، وذلك من خلال مقرأة جماعية للأئمة بالمحافظة.

أوقاف أسوان تستقبل شهر شعبان

وصرحت أوقاف أسوان في بيان صحفي اليوم، أن هذه الفعالية ستنطلق يوم الاثنين المقبل، الموافق 12 فبراير 2024، في تمام الساعة العاشرة صباحًا وسيكون للجمهور الفرصة للمشاركة في المقرأة والانضمام إليها.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الاحتفال بشهر شعبان بحضور الشيخ حنفي محمود دياب، مدير مديرية أوقاف أسوان، وعدد من أئمة الأوقاف وسيتم إطلاق هذه الفعاليات في المساجد الكبرى بالمديريات الأخرى في أسوان، ما يعطي أهمية خاصة لهذا الشهر المبارك في المجتمع المحلي.