«حماة الوطن»: تشكيل لجنة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني خطوة مهمة لتقديم حلول حقيقية

أكد هاني العتال، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أمين أمانة الإعلام المركزية بالحزب، أهمية ما انتهى إليه مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة.

وقال في تصريح خاص لـ«الوطن» هذه الخطوة بالغة الأهمية في طريق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بما يعود بالنفع على كل الأوضاع في مصر، وفي جميع الملفات.

وأشار «العتال»، إلى أن هناك تنسيق تام بين مجلس أمناء الحوار الوطني، والحكومة، وكل الجهات المعنية، وهو ما يكشف الجدية في تنفيذ المخرجات من أجل الوصول لحلول واقعية قابلة للتنفيذ، بشأن القضايا محل الحوار الوطني.

وقال هاني العتال: نحن في حماة الوطن نشارك بفاعلية في الحوار الوطني في كل مراحله، ونتابع عن كثب كل ما يخرج عنه، نظرا لجديته في وضع الحلول اللازمة، التي من شأنها التوصل لحلول حقيقية لكل المشكلات.

وأشاد مساعد رئيس حزب حماة الوطن، بدعوة الحوار الوطني لمتخصصين في كل المجالات، وممثلين عن كل التيارات، لاسيما أثناء مناقشة الملف الاقتصادي، الذي يمثل أهمية كبيرة في الوقت الراهن.