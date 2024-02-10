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علي ربيع يعلن انتهاء تصوير فيلم «عالماشي»

كتب:

ياسمين محمود
11:46 م | السبت 10 فبراير 2024
علي ربيع

علي ربيع

أعلن الفنان علي ربيع، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، انتهاء تصوير فيلمه الجديد «عالماشي» المقرر طرحه بدور العرض في عيد الفطر.

وشارك علي ربيع مجموعة صور من كواليس تصوير الفيلم معلقا: «فركش عالماشي.. فيلم العيد يا رب يعجبكم».

أبطال فيلم «عالماشي»

فيلم «عالماشي» تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويضم عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم: علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإنتاج يوسف الطاهر، وإخراج محمد الخبيري.

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