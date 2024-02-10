رائد سلامة: استجابة «الحوار الوطني» لدعوة الرئيس استمرار للمزيد من التطور

ثمن الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني، السريعة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة، خاصة ما يخص الحوار الاقتصادي.

وقال في تصريح لـ«الوطن»، إن استمرار حالة الحوار يدعم المزيد من التطور، لافتا إلى أن أهم ما نتج عن الاجتماع، يتمثل في التأكيد على دعوة ممثلي الحكومة لحضور الاجتماعات المقبلة، بما يشير إلى اهتمام القيادة السياسية بمحتوى التوصيات، وضمان أن تكون عملية لا تكتنف تنفيذها أي معوقات.

وأضاف «سلامة» أن ما تقرر من تشكيل لجنة لتنسيق مخرجات الجولة الأولى، ويعزز من هذا الإتجاه، مشيرا إلى أن التشكيل جاء متوازنا، ومن الناحية الموضوعية، شملت أعضاء في مجلس النواب، بما يتيح متابعة لمشروعات القوانين بشكل أكثر دقة وسرعة، من خلال المراجعة القانونية لتلك المشروعات لضمان دستوريتها، وخلوها من أي ثغرات.

وشمل التشكيل خبير دستوري كبير بحجم المستشار محمود فوزي، وكلها أمور تدعو للتفاؤل في إطار انفتاح سياسي تدعمه القيادة السياسية، ويرسخه تكاتف وتفاهم كل القوى الوطنية على اختلاف مدارسها، في إطار من الدستور والقانون وصالح الوطن والمواطنين.