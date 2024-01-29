فضل قيام الليل.. ثواب عظيم لمن يحرص عليه

يحرص الكثير من المسلمين على قيام الليل، لما له من فضل عظيم وثواب كبير، إلا أن بعضهم يسعون إلى معرفة فضله، والثواب الذي يعود على الشخص الذي يحرص على هذا العمل.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية فضل قيام الليل، وفقا لفتوى سابقة للدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية السابق.

فضل قيام الليل

أوضح الدكتور علي جمعة، في فتوى عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، فضل قيام الليل، قائلا إن صلاة القيام من السنة المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد مدح الله تعالى عباده الذين هم أهل الجنة بأنهم: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ [السجدة: 16]، وقال تعالى مادحًا لهم أيضًا: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ [الذاريات: 17].

واستشهد علي جمعة، في حديثه عن فضل قيام الليل، بما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»، وهي تُصَلَّى مثنى مثنى، كما ورد بالسؤال؛ وذلك لرواية «الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ».

صلاة قيام الليل

وقت قيام الليل

وقال الدكتور نصر فريد واصل، في فتوى عبر موقع دار الإفتاء، إن وقت قيام الليل هو الثلث الأخير من الليل وقبل صلاة الوتر، وذلك لما رُوي عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ» رواه الحاكم والنسائي والترمذي وابن خزيمة، وقال: حسن صحيح، وأفضلها عشر ركعات غير الوتر أو اثنتا عشرة ركعة غير الوتر.