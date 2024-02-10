هل يجوز قيام الليل بعبادات أخرى غير الصلاة؟

قيام الليل من السنن المؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبدأ وقته بعد الانتهاء من صلاة العشاء، ويستمر إلى أن يطلع الفجر، ويعد الوقت المثالي لتأدية قيام الليل هو الثلث الأخير منه، ومن المعتاد بين الناس تأدية قيام الليل بالصلاة، متبعين حديث رسولنا الكريم «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة»، ولكن هل هناك صور أخرى لتأدية قيام الليل؟

ووفقًا لما ذكره الدكتور محمد عبد الحميد أبو السعود، أحد علماء الأزهر الشريف والأوقاف، نوضح الإجابة عن سؤال إمكانية أداء قيام الليل بعبادات غير الصلاة أم لا؟

هل يجوز تأدية قيام الليل بعبادات غير الصلاة؟

أثبت القرآن الكريم جواز تأدية قيام الليل بصور أخرى غير الصلاة، وذلك في قوله تعالى بالآية الأخيرة من سورة المزمل: «إِن ربك يعلم أنك تقوم أدنىٰ من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضىٰ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل اللَّه وآخرون يقاتلون في سبيل اللَّه فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا اللّه قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اللَّه هو خيرًا وأعظم أجرًا واستغفروا اللَّه إن اللَّه غفورٌ رحيمٌ».

قراءة القرآن الكريم

قضاء الليل في قراءة القرآن يعد قيامًا له، وفق أمر الله تعالى في كتابه الكريم، إذ أجاز الله قراءة ما تيسر من آياته فيه.

أداء العمل الليلي

إن القيام بالأعمال في وقت قيام الليل يكون من الصور التي أجازها الله في أخذ ثوابه، ومثال على ذلك الأطباء والممرضين الذين يسهرون على رعاية المرضى، وكذلك الحراس الذين يعملوا على توفير الأمن في الأوقات المتأخرة.

إعطاء الفقراء في الخفاء

الطواف الليلي لإخراج الصداقات دون أن ترى، أعدها الله من صور قيام الليل، يجازي فاعلها بالثواب مثله مثل من أداه بالصلاة، وكذلك من أداه بقراءة القرآن.

الاستغفار

قضاء الليل في الاستغفار خاصة في الثلث الأخير منه، يعد من العبادات التي يقام الليل بها، وتكفي للحصول على ثواب قيام الليل.