أمين تنظيم حزب الجيل: مجلس أمناء الحوار الوطني يمهد لبلورة رؤية واقعية

قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، يأتي في ظل ظرف دقيق تمر به مصر اقتصاديا، مُعربا عن أمله في أن يُسهم الحوار الوطني الاقتصادي في تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية على مصر دولة وشعبا.

حضور الخبراء

وأضاف «محسن»، أن حضور الخبراء والمتخصصين جلسات الحوار الوطني الاقتصادي ضرورة لبلورة رؤية اقتصادية واقعية لكافة تحديات الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الرؤية التي صرح بها مجلس أمناء الحوار الوطني للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل قابلة للتطبيق، وتتطابق تماما مع رؤية الحزب بشأن الحوار الوطني الاقتصادي، وهو ماعبر عنه ملف الحزب المُرسل للأمانة الفنية للحوار.

وذكر أن الحلول أتت من فصلين، الأول لحلول الأزمة قصيرة المدى مثل تطوير منظومة المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، كإحدى آليات تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية بالداخل المصري، وحل أزمة لتطوير آليات التعامل مع المصريين بالخارج، وحل الأزمة بتطوير منظومة السياحة بدعم أنماط السياحة غير التقليدية ووضعها على الخريطة السياحية بمصر وحلول متوسطة المدي، جاءت من ملف الحزب بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني الشامل.