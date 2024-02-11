«حماة الوطن»: حضور متخصصين بالحوار الوطني سيؤدي لنتائج إيجابية

أشاد عصام الرتمي، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة لتطبيق الأطروحات الناتجة عن المناقشة، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيخلق تفاعلا إيجابيا مع ما يستهدفه الحوار الوطني.

دعوة السيسي للحوار الوطني

وأثنى «الرتمي»، على قرار مجلس الأمناء بعلنية الجلسات وأن تكون مُتخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك زخم كبير في الأفكار والمُقترحات التي ستفتح في نهاية الأمر أبوابًا جديدة أمام الاقتصاد المصري.

وأشار «الرتمي»، إلى أن المحور الاقتصادي بات هو المتصدر لكل شيء، مُثمنًا ما أعلنته إدارة الحوار الوطني في هذا الإطار على اعتبار أن الدولة المصرية تبحث عن حلول سريعة وعاجلة؛ لمعالجة الجوانب المتضررة في الاقتصاد المصري.

دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء الحوار الاقتصادي

وأكد «الرتمي»، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء الحوار الاقتصادي والاستجابة الفورية من جانب مجلس الأمناء توضح أن أطراف العمل السياسي والمؤسسي في مصر يدركون جيدًا طبيعة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر، وبالتالي ستكون النتائج إيجابية، وستشهد سرعة في تطبيقها وهذا ما نريده في الوقت الحالي.