قبل أيام من ظاهرة تعامد الشمس.. أسعار تذاكر دخول معبد أبو سمبل

قبل أيام من ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس تتجه الأنظار نحو معبد أبو سمبل أقصى جنوب محافظة أسوان، الذي يجذب آلاف السياح من مصر والعالم في موسم الشتاء وإجازة منتصف العام.

ويشهد المعبد في 22 فبراير الجاري، ظاهرة فريدة، حيث تتعامد شمس الشتاء على قدس الأقداس في المعبد الذي يُعتبر واحدًا من أشهر المعابد في المدينة، ويتمتع بشعبية كبيرة بين السياح المصريين والعرب والأجانب.

ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس

وفقًا للباحثة الأثرية يسرا محمد، يتميز معبد أبو سمبل بتصميمه الجمالي ويُعتبر إحدى إنجازات الهندسة المعمارية في العالم القديم.

تقول الباحثة الأثرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أبو سمبل نُحت بالكامل في الصخر، ويمتد عمقه إلى حوالي 48 مترًا، بينما استغرقت عملية نحته 20 عامًا، لإكماله بهذا التصميم المُذهل، وفي يومي 22 أكتوبر و22 فبراير من كل عام، يحدث تعامد الشمس على قدس الأقداس في المعبد، وذلك منحه شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم.

وتؤكد أن المعبد يحتوي على واجهة صخرية ذات طابع مصري قديم تتميز بوجود أربعة تماثيل ضخمة للملك رمسيس الثاني، حيث يبلغ طول كل تمثال حوالي 20 مترًا، كما تحتوي الواجهة على نقوش تصور انتصارات الملك وحروبه، بما في ذلك معركة قادش التي حقق فيها النصر، إضافة إلى لوحات تصور الملك وهو يتفاعل مع الآلهة المصرية القديمة.

أسعار تذاكر معبد أبو سمبل

وفيما يتعلق بالتذاكر، فإن وزارة السياحة والآثار المصرية حددت أسعارها ومواعيدها كما يلي:

- 30 جنيهًا للمصريين غير الطلاب.

- 10 جنيهات للطلاب والطالبات المصريين غير حاملي الكاميرات.

- 260 جنيهًا للزائرين الأجانب.

- 130 جنيهًا للطلاب والطالبات الأجانب.

- يتم فتح أبواب معبد أبو سمبل يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً.