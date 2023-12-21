تعامد الشمس على قدس أقداس الكرنك في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم 21 ديسمبر، تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك، وذلك تزامناً مع بدء فصل الشتاء رسمياً، وسط أجواء احتفالية وحضور السائحين من جنسيات مختلفة.

وشهدت معابد الكرنك قبل شروق الشمس عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس في واجهة الصرح الرئيس لمعابد الكرنك بعدة لغات أجنبية بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية، ثم تلتها موسيقى شروق الشمس المميزة التي أبهرت الحضور.

وقال عبد الحارس زيادة مدير التنمية الأثرية بالأقصر، إن تعامد الشمس على معابد الكرنك هي ظاهره فلكية وأثرية تحدث في 21 ديسمبر من كل عام، حيث تتعامد الشمس على معابد الكرنك من الساعة السادسة والنصف حتى السابعة صباحًا، وتتسلل الشمس من خلال البوابة الشرقية للمعبد وتلقي بشعاعها على المحور الرئيس للمعبد وتدخل قدس الأقداس، الذي كان محل تواجد الإله أمون وذلك هو بداية التوقيت الشتوي في مصر القديمة والذي كان يعرف بعيد ميلاد رع الكبير.

وأضاف أن هذه الظاهرة تحدث كل عام في معبدي الكرنك والدير البحري على وجه الإله آمون، ما يوكد أن تشييد المعابد مرتبط بظواهر طبيعية وتغييرات الفصول بالمواسم الزراعية.